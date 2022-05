Ultime Notizie – Elezioni, Letta: “Se vince destra governa 5 anni, Pd non farà protezione civile” (Di sabato 21 maggio 2022) “Le prossime Elezioni saranno uno spartiacque in cui tutto sarà chiaro: Salvini è stato provato al governo, si è capito cos’è, dove andava. Gli italiani hanno capito cos’è la destra. Le prossime Elezioni saranno un confronto tra noi da una parte e le destre di Salvini e Meloni dall’altra parte, ma gli italiani devono sapere una cosa: se vincerà la destra, loro governeranno per cinque anni, non ci vengano a chiedere di fare la protezione civile del nostro Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, partecipando a una iniziativa elettorale a Pistoia in vista delle prossime amministrative. “L’ho detto e lo ripeto: andremo al governo solo se gli italiani ci daranno la vittoria elettorale”, ha rimarcato l’ex premier. Quanto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) “Le prossimesaranno uno spartiacque in cui tutto sarà chiaro: Salvini è stato provato al governo, si è capito cos’è, dove andava. Gli italiani hanno capito cos’è la. Le prossimesaranno un confronto tra noi da una parte e le destre di Salvini e Meloni dall’altra parte, ma gli italiani devono sapere una cosa: serà la, loro governeranno per cinque, non ci vengano a chiedere di fare ladel nostro Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, partecipando a una iniziativa elettorale a Pistoia in vista delle prossime amministrative. “L’ho detto e lo ripeto: andremo al governo solo se gli italiani ci daranno la vittoria elettorale”, ha rimarcato l’ex premier. Quanto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - SkyTG24 : Stefano Tacconi ricoverato, migliorano le condizioni dell'ex calciatore - VivMilano : RT @Trendynet1: Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 23.976 nuovi casi (-33,5% in 7 giorni) e 91 vittime - junews24com : Mbappé resta al PSG, è UFFICIALE: l'annuncio del club parigino - VIDEO - - BabbaiFabry : RT @OttobreInfo: Ultime notizie dagli USA : 1) Il divieto di aborto sempre più generalizzato al livello nazionale 2) I bambini non riesco… -