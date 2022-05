Ultime Notizie – Covid oggi Veneto, 2.010 contagi e 7 morti: bollettino 21 maggio (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 2.010 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.740.004, mentre gli attualmente positivi sono 40.367. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.641. Negli ospedali veneti sono ricoverate 384 persone in area medica e 20 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 91. Nella giornata di ieri sono state effettuate 1.803 vaccinazioni anti-Covid. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 2.010 i nuovida coronavirus21in, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 7. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.740.004, mentre gli attualmente positivi sono 40.367. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.641. Negli ospedali veneti sono ricoverate 384 persone in area medica e 20 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 91. Nella giornata di ieri sono state effettuate 1.803 vaccinazioni anti-. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - ilfaroonline : Guerra in Ucraina, Finlandia senza gas: la Russia interrompe le forniture - news24_inter : Ripercusioni sull'#Inter per #Suning ?? - bye_rasputin : RT @EcuadorEnGenova: #Mariupol è dei russi ?????? #denisprokopenko,capo del #AzovBattalion,è stato portato via dall’acciaieria #Azovstal 'con… - blackyafghana : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Azov pos… -