Ultime Notizie – Azovstal, anche i Marines lasciano l’acciaieria (Di sabato 21 maggio 2022) Serhiy Volynskyi, comandante dei Marines che difendono Mariupol, ha lasciato Azovstal. Il video è stato mostrato dai media russi. Nel video, ‘Volyna’ afferma che non ci sono più Marines nell’acciaieria. E’ quanto si legge sul canale Telegram di Ria Top News. Intanto, sei persone sono state uccise e altre ferite nella regione di Luhansk in un giorno. A causa dei bombardamenti, 50 case sono state danneggiate e distrutte durante il giorno. Il combattimento si sta svolgendo nei pressi di Severodonetsk. E’ quanto si legge nel canale telgram dell’amministrazione Luhansk. Tre i residenti del Donetsk uccisi ieri nella comunità di Lyman, Novoselivka e Sosnovo. Altre 5 persone sono state ferite. Così si legge sul canale Telegram del capo della Amministrazione regionale del Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Adnkronos, ENTD, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Serhiy Volynskyi, comandante deiche difendono Mariupol, ha lasciato. Il video è stato mostrato dai media russi. Nel video, ‘Volyna’ afferma che non ci sono piùnel. E’ quanto si legge sul canale Telegram di Ria Top News. Intanto, sei persone sono state uccise e altre ferite nella regione di Luhansk in un giorno. A causa dei bombardamenti, 50 case sono state danneggiate e distrutte durante il giorno. Il combattimento si sta svolgendo nei pressi di Severodonetsk. E’ quanto si legge nel canale telgram dell’amministrazione Luhansk. Tre i residenti del Donetsk uccisi ieri nella comunità di Lyman, Novoselivka e Sosnovo. Altre 5 persone sono state ferite. Così si legge sul canale Telegram del capo della Amministrazione regionale del Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Adnkronos, ENTD, ...

