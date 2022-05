Uk, la ministra degli Esteri Liz Truss: “Pronti a inviare armi alla Moldavia per difendersi. La vorrei equipaggiata secondo gli standard Nato” (Di sabato 21 maggio 2022) La segretaria agli Esteri britannica Liz Truss ha rivelato, in un’intervista al Telegraph, che il Regno Unito ha iniziato a discutere con gli alleati internazionali sull’invio di armi moderne alla Moldavia per scoraggiare futuri piani di aggressione da parte della Russia. “vorrei vedere la Moldavia equipaggiata secondo gli standard Nato“, ha detto nell’intervista, rilanciata anche dalla Bbc. “È una discussione che stiamo facendo con i nostri alleati. Putin è stato assolutamente chiaro sulle sue ambizioni di creare una grande Russia, e solo perché i suoi tentativi di conquistare Kiev non hanno avuto successo non significa che abbia abbandoNato queste ambizioni”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) La segretaria aglibritannica Lizha rivelato, in un’intervista al Telegraph, che il Regno Unito ha iniziato a discutere con gli alleati internazionali sull’invio dimoderneper scoraggiare futuri piani di aggressione da parte della Russia. “vedere lagli“, ha detto nell’intervista, rilanciata anche dBbc. “È una discussione che stiamo facendo con i nostri alleati. Putin è stato assolutamente chiaro sulle sue ambizioni di creare una grande Russia, e solo perché i suoi tentativi di conquistare Kiev non hanno avuto successo non significa che abbia abbandoqueste ambizioni”, ha ...

