UFFICIALE: la Liga fa ricorso per le cifre folli offerte a Mbappé dal PSG! 'Uno scandalo, posti di lavoro a rischio' (Di sabato 21 maggio 2022) E' guerra: la Liga ha fatto ricorso presso le autorità del calcio europeo contro il Paris Saint-Germain per via delle cifre astronomiche... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) E' guerra: laha fattopresso le autorità del calcio europeo contro il Paris Saint-Germain per via delleastronomiche...

Advertising

serieAnews_com : ???? #Valencia, minacce di morte per il presidente #Murthy: scattano le denunce - Cucciolina96251 : RT @Gio_Dusi: E sempre a proposito di spareggi tra club storici, come già ufficiale da qualche giorno, il Relegationsspiel 2.Bundesliga-3.L… - Gio_Dusi : E sempre a proposito di spareggi tra club storici, come già ufficiale da qualche giorno, il Relegationsspiel 2.Bund… -