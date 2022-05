**Ucraina: Zelensky, 'negoziati possibili, Russia ha preservato vite difensori Mariupol'** (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "I negoziati con la Russia sono possibili, in quanto è stata rispettata la condizione posta e le vite dei difensori di Mariupol sono state preservate". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, nel corso di un'intervista al canale Ictv. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Icon lasono, in quanto è stata rispettata la condizione posta e ledeidisono state preservate". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr, nel corso di un'intervista al canale Ictv.

