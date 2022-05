Ucraina: Zelensky, 'meccanismo confisca beni russi, paghino per distruzione' (2) (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) - "La liberazione, prima di tutto", secondo Zelensky, che ha insistito sul "combattere fino a quando non avremo liberato la nostra terra dagli occupanti e garantito la sicurezza dell'Ucraina". Poi, "perseguire tutti i criminali di guerra russi", nei "tribunali ucraini, al tribunale internazionale e sul campo di battaglia mentre la guerra continua". E, ha proseguito, "stiamo lavorando per garantire che la russia risarcisca in un modo o nell'altro tutto ciò che ha distrutto in Ucraina". L'invito rivolto ai partner dell'Ucraina è a "firmare un accordo multilaterale e a creare un meccanismo attraverso cui tutti coloro che hanno sofferto per le azioni della russia possano ricevere un risarcimento per tutte le perdite". Secondo ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) - "La liberazione, prima di tutto", secondo, che ha insistito sul "combattere fino a quando non avremo liberato la nostra terra dagli occupanti e garantito la sicurezza dell'". Poi, "perseguire tutti i criminali di guerra", nei "tribunali ucraini, al tribunale internazionale e sul campo di battaglia mentre la guerra continua". E, ha proseguito, "stiamo lavorando per garantire che laa risarcisca in un modo o nell'altro tutto ciò che ha distrutto in". L'invito rivolto ai partner dell'è a "firmare un accordo multilaterale e a creare unattraverso cui tutti coloro che hanno sofferto per le azioni dellaa possano ricevere un risarcimento per tutte le perdite". Secondo ...

