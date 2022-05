**Ucraina: Zelensky, 'dobbiamo finire guerra, sarà sanguinosa ma conclusione diplomatica'** (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Non abbiamo iniziato noi questa guerra. Ma noi la dobbiamo finire. Io credevo che la si poteva concludere con un dialogo, che avrebbe potuto essere un dialogo lungo ma che si sarebbe potuta trovare una soluzione. Lo pensavo davvero. Ma questa è Russia. Ora è come un'automobile né a benzina né elettrica. Un ibrido. E anche la guerra è ibrida". Lo dice il prediente dell'Ucraina Volodymir Zelensky che aggiunge: " la vittoria sarà difficile, sanguinosa nei combattimenti, ma conclusione sarà racchiusa nella diplomazia. Ne sono sicuro". Così si legge sul canale telegram Uniannet. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Non abbiamo iniziato noi questa. Ma noi la. Io credevo che la si poteva concludere con un dialogo, che avrebbe potuto essere un dialogo lungo ma che si sarebbe potuta trovare una soluzione. Lo pensavo davvero. Ma questa è Russia. Ora è come un'automobile né a benzina né elettrica. Un ibrido. E anche laè ibrida". Lo dice il prediente dell'Ucraina Volodymirche aggiunge: " la vittoriadifficile,nei combattimenti, maracchiusa nella diplomazia. Ne sono sicuro". Così si legge sul canale telegram Uniannet.

