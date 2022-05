(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell’, Volodymyr, in merito agli ultimi sviluppi del conflitto. Nel corso del colloquio Marioha assicurato ildell’all’, anche con riferimento alla necessità di approvare il sesto pacchetto di sanzioni, all’esigenza di sbloccare i porti e al supporto per l’ingresso dell’nella Unione Europea. L'articolo proviene daSera.

Adnkronos

Lo comunica su Twitter il presidente ucraino Zelensky , che ha ringraziato il premier italiano per "l'incondizionato supporto al cammino dell'verso l'ingresso nell'Unione Europea".Erdogan, poi, ha anche avuto unacon Sauli Niinisto, il presidente della Finlandia, l'...dall'occidente Futura d Aprile La trattativa Mentre i negoziati per una pace tra Russia e... Ucraina, telefonata Draghi-Zelensky: "Costante sostegno Italia a Kiev" (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in merito agli ultimi sviluppi del conflitto. Nel ...Seul - Il dialogo, almeno per ora, lo tengono aperto i militari, che hanno sempre la scusa dei contatti tecnici. I diplomatici sono pronti a intervenire, ma solo se e quando la Russia lancerà il segna ...