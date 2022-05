Ucraina Russia, Gb: 'Armi a Polonia e Moldavia, standard Nato per fermare Mosca' (Di sabato 21 maggio 2022) La vita dei civili è stata stravolta naturalmente nelle zone di guerra, ma il quotidiano è cambiato in tutto il Paese. Il governo sta facendo il possibile per aiutare i cittadini ucraini, anche se ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) La vita dei civili è stata stravolta naturalmente nelle zone di guerra, ma il quotidiano è cambiato in tutto il Paese. Il governo sta facendo il possibile per aiutare i cittadini ucraini, anche se ...

Advertising

rusembitaly : ??Il territorio dello stabilimento metallurgico Azovstal di Mariupol, dove dal 21 aprile di quest'anno era stato bl… - DavidPuente : 'Se la Russia smette di attaccare non c'è più la guerra, se l'Ucraina smette di difendersi non c'è più l'Ucraina. D… - GiovaQuez : Applebaum: 'Putin vede l'Ucraina come una minaccia esistenziale. Vede un paese molto simile alla Russia ma che ha f… - malimortacc : RT @PutinWannabeZar: L’allargamento della #NATO alla #Svezia potrà permettere di capire meglio la Sindrome di #Stoccolma, di cui molti #fil… - aledinapoli : RT @AntonioSocci1: Il Papa ricorda che nel mondo ci sono decine di guerre. Perché non spediamo armi a tutti gli aggrediti? Perché agli Usa… -