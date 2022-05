Ucraina: Renzi, 'meno male che si sono mandate le armi' (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "meno male che si sono mandate le armi in Ucraina. C'è chi si è scoperto pacifista all'improvviso. Se hai fatto il presidente del Consiglio e hai aumentato le armi più di altri, non puoi dire che sei pacifista in base ai sondaggi". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando alla scuola politica della Lega. "Non seguite i sondaggi, le armi sono state fondamentali. Adesso credo che ci voglia anche l'iniziativa diplomatica. Chi la sta facendo? Erdogan, i cinesi", ha aggiunto. Secondo Renzi, "è evidente che aver inviato le armi non è sufficiente, occorre una soluzione politica, che non è facile da trovare. Ci saranno conseguenze nei prossimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "che silein. C'è chi si è scoperto pacifista all'improvviso. Se hai fatto il presidente del Consiglio e hai aumentato lepiù di altri, non puoi dire che sei pacifista in base ai sondaggi". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, parlando alla scuola politica della Lega. "Non seguite i sondaggi, lestate fondamentali. Adesso credo che ci voglia anche l'iniziativa diplomatica. Chi la sta facendo? Erdogan, i cinesi", ha aggiunto. Secondo, "è evidente che aver inviato lenon è sufficiente, occorre una soluzione politica, che non è facile da trovare. Ci saranno conseguenze nei prossimi ...

