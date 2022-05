**Ucraina: premier, 'trattato multilaterale tra stati partner per risarcire chi danneggiato da russi'** (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Invitiamo tutti gli stati partner a firmare un trattato multilaterale e creare un meccanismo attraverso il quale tutti coloro che hanno subito conseguenze dalle azioni dell'esercito russo potranno ricevere risarcimenti per le proprie perdite". Così il primo ministro dell'Ucraina Denys Smihal scrive sulla sua pagina telegram ieri sera ed aggiunge: "In base a tale accordo, i fondi russi e le proprietà sotto la giurisdizione dei paesi partner devono essere sequestrati o congelati, quindi confiscati e inviati a un fondo appositamente creato, da cui tutte le vittime dell'aggressione russa possono ricevere un risarcimento. Questo è ciò che sarebbe giusto fare. Così la russia sentirà il vero peso di ogni missile, di ogni bomba e ogni proiettile ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Invitiamo tutti glia firmare une creare un meccanismo attraverso il quale tutti coloro che hanno subito conseguenze dalle azioni dell'esercito russo potranno ricevere risarcimenti per le proprie perdite". Così il primo ministro dell'Ucraina Denys Smihal scrive sulla sua pagina telegram ieri sera ed aggiunge: "In base a tale accordo, i fondie le proprietà sotto la giurisdizione dei paesidevono essere sequestrati o congelati, quindi confiscati e inviati a un fondo appositamente creato, da cui tutte le vittime dell'aggressione russa possono ricevere un risarcimento. Questo è ciò che sarebbe giusto fare. Così laa sentirà il vero peso di ogni missile, di ogni bomba e ogni proiettile ...

