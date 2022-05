Advertising

ValentinaCheye1 : RT @Massimi06250625: Bombardamenti continui russi su postazioni militari ucraine su regione ucraina di Sumy - Massimi06250625 : Bombardamenti continui russi su postazioni militari ucraine su regione ucraina di Sumy - Erdsve : I nazionalisti hanno cercato di ritirarsi, ma non ne è venuto fuori nulla. #L' artiglieria russa ha colpito proprio… - lefarey : RT @RaiNews: Il drone riprende tutto e immortala il singolare ordigno lanciato sulle postazioni dell’esercito ucraino #Ucraina https://t.co… - crispadafora : RT @RaiNews: Il drone riprende tutto e immortala il singolare ordigno lanciato sulle postazioni dell’esercito ucraino #Ucraina https://t.co… -

Agenzia ANSA

...bruciati e arrugginiti si trova una serie dirusse scavate. Ben nascosti nel sottobosco, sembrano essere state visibilmente abbandonate in fretta e furia durante la controffensiva...... allestita presso lo spazio Espositivo dei Saloni Morano, si affiancano diversenei ... alle 21, si terrà il concerto benefico #HelpUkraine, per la popolazionevittima della guerra. ... Ucraina, postazioni militari russe abbandonate nei pressi di Kharkiv - Mondo Su una piccola collina a poche centinaia di metri da alcuni veicoli bruciati e arrugginiti si trova una serie di postazioni russe scavate.Ha combattuto l’Isis. Ha scontato due anni di sorveglianza speciale. Ora racconta la sua esperienza in un libro. «L’Europa dovrebbe sostenere la resistenza ...