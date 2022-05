Ucraina | Niinisto a Erdogan | “Finlandia contro il terrorismo”

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Colloquio telefonico tra il presidente finlandese e l’omologo turco sulla richiesta di adesione di Helsinki alla Nato, a cui Ankara è contraria. In un tweet, Sauliparla di una “telefonata aperta e diretta con Recep Tayyip”. “Ho affermato – ha riferito il presidente finlandese – che, in quanto alleati della Nato,e Turchia si impegneranno per la reciproca sicurezza e le nostre relazioni così si rafforzeranno”. “Lacondanna ilin tutte le sue forme e manifestazioni – ha concluso, in un riferimento alle accuse della Turchia di sostenere e ospitare i “terroristi curdi” – Lo stretto dialogo continua”. L'articolo proviene da Italia Sera.

