Ucraina, ministro Infrastrutture: "30-40 mld di danni, non c'è nulla che non sia stato colpito" (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Ammontano ad almeno 30-40 miliardi di dollari i danni alle Infrastrutture dei trasporti in Ucraina. La regione del Dontesk, di Kharkif e Kiev sono le aree più colpite; 300 i ponti distrutti, oltre ai 50 ferroviari; 23mila i km di strade cancellate dal territorio ucraino; 20 le stazioni ferroviarie rase al suolo; 6mila i km di strade ferrate disfatte. Non c'è un aeroporto che non sia stato attaccato almeno una volta e che non abbia subito danni; alcuni, come quello di Kiev e di Dnipro (nell'est dell'Ucraina) più volte sono stati bombardati dai russi. Come anche i porti sul Mar Nero, a partire da Mykolaiv, continuamente sotto il fuoco del nemico, danneggiati e paralizzati nelle loro attività. E' il bilancio drammatico che il ministro delle ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Ammontano ad almeno 30-40 miliardi di dollari ialledei trasporti in. La regione del Dontesk, di Kharkif e Kiev sono le aree più colpite; 300 i ponti distrutti, oltre ai 50 ferroviari; 23mila i km di strade cancellate dal territorio ucraino; 20 le stazioni ferroviarie rase al suolo; 6mila i km di strade ferrate disfatte. Non c'è un aeroporto che non siaattaccato almeno una volta e che non abbia subito; alcuni, come quello di Kiev e di Dnipro (nell'est dell') più volte sono stati bombardati dai russi. Come anche i porti sul Mar Nero, a partire da Mykolaiv, continuamente sotto il fuoco del nemico, danneggiati e paralizzati nelle loro attività. E' il bilancio drammatico che ildelle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il ministro della Difesa russo Shoigu ha comunicato al presidente Putin 'la fine dell'operazione e la com… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha bloccato oltre 20 milioni di tonnellate di raccolti nei porti ucraini. Lo ha annunciato Zele… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il ministro degli Esteri ucraino: 'Bloccando i nostri porti, la Russia mette a rischio fame milioni di pe… - fisco24_info : Ucraina, ministro Infrastrutture: '30-40 mld di danni, non c'è nulla che non sia stato colpito': (Adnkronos) - Olex… - LocalPage3 : Ucraina, ministro Infrastrutture: '30-40 mld di danni, non c'è nulla che non sia stato colpito'… -