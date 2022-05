Ucraina | l' ultimo gruppo di soldati lascia il territorio dell' Azovstal

(Di sabato 21 maggio 2022) Il ministeroa Difesaa Federazione russa ha diffuso il video degli ultimi militanti del battaglione Azov in uscita dallo stabilimento. Le perquisizioni suidel reggimento che ...

Le perquisizioni sui soldati del reggimento che abbandonano l'acciaieria di Mariupol, inL'viaggio Mario Po' l'ha intrapreso qualche settimana fa, la sera di Pasqua, transitando per ... proseguendo verso nord, giungendo nella Galiziapoi a Leopoli; facendo poi ritorno ...Inoltre, conta la durata dell'occupazione: 'più a lungo continua, più alto sarà il conto'. E' quanto afferma, al 'Corriere della Sera', Yuriy Ryzhenkov, amministratore delegato del gruppo Metinvest ch ...Lo ha detto ieri S.B. Svitoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, nel suo video-massaggio quotidiano, in cui ha voluto “ringraziare l’arcivescovo Paul Gallagher, il segretario per i ...