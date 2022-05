Ucraina: Lollobrigida, ‘FdI si schiera con resistenza ucraini' (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Se l'Italia dovesse rappresentare il ventre molle della coalizione occidentale pagheremmo questa scelta non solo sul piano della dignità e credibilità ma anche su quello commerciale ed economico. Abbandonare gli ucraini al loro destino, o peggio costringerli alla resa, non porterà Putin a concordare condizioni di pace ma ad imporre le regole della violenza e prepotenza. La resistenza Ucraina è l'unica strada per avere una possibilità che permetta di ottenere una pace equa e soprattutto duratura”. Lo afferma , il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida, al ‘Messaggero', sottolineando come la posizione di Fratelli d'Italia sull'Ucraina sia “chiara e coerente con gli interessi degli italiani”. Se Silvio Berlusconi ritiene che Kiev dovrebbe accettare le richieste ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Se l'Italia dovesse rappresentare il ventre molle della coalizione occidentale pagheremmo questa scelta non solo sul piano della dignità e credibilità ma anche su quello commerciale ed economico. Abbandonare glial loro destino, o peggio costringerli alla resa, non porterà Putin a concordare condizioni di pace ma ad imporre le regole della violenza e prepotenza. Laè l'unica strada per avere una possibilità che permetta di ottenere una pace equa e soprattutto duratura”. Lo afferma , il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco, al ‘Messaggero', sottolineando come la posizione di Fratelli d'Italia sull'sia “chiara e coerente con gli interessi degli italiani”. Se Silvio Berlusconi ritiene che Kiev dovrebbe accettare le richieste ...

