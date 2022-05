Ucraina, l'acciaieria Azovstal è caduta: 'La struttura è sotto il controllo dei russi' (Di sabato 21 maggio 2022) L'acciaieria Azovstal, dopo 86 giorni di combattimenti è caduta davanti all'esercito russo. La struttura di Mariupol, occupata dai soldati ucraini, è adesso in mano alle forze di Mosca. L'impianto è '... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) L', dopo 86 giorni di combattimenti èdavanti all'esercito russo. Ladi Mariupol, occupata dai soldati ucraini, è adesso in mano alle forze di Mosca. L'impianto è '...

