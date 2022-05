Ucraina, la Russia mostra il video degli ultimi soldati che si arrendono: «Azovstal è caduta» (Di sabato 21 maggio 2022) La Russia annuncia che Azovstal è caduta e diffonde il video della resa degli ultimi combattenti dell’Ucraina che lasciano l’acciaieria. Le immagini documentano controlli e perquisizioni dei militari, compresi quelli del battaglione Azov. Le immagini seguono l’annuncio, secondo quanto riporta la Tass, del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu che ha riferito al presidente Vladimir Putin di aver preso il «totale controllo» dell’impianto con la resa degli ultimi 531 difensori dell’impianto. «Le strutture sotterranee di Azovstal dove si nascondevano i militanti sono ora sotto il pieno controllo delle forze armate russe», ha detto il ministero in una nota, aggiungendo che in totale 2.439 combattenti ucraini si sono ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) Laannuncia chee diffonde ildella resacombattenti dell’che lasciano l’acciaieria. Le immagini documentano controlli e perquisizioni dei militari, compresi quelli del battaglione Azov. Le immagini seguono l’annuncio, secondo quanto riporta la Tass, del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu che ha riferito al presidente Vladimir Putin di aver preso il «totale controllo» dell’impianto con la resa531 difensori dell’impianto. «Le strutture sotterranee didove si nascondevano i militanti sono ora sotto il pieno controllo delle forze armate russe», ha detto il ministero in una nota, aggiungendo che in totale 2.439 combattenti ucraini si sono ...

