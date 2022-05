Advertising

SkyTG24 : 'I #russi hanno nelle loro mani più di duemila civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione… - Agenzia_Ansa : I russi hanno lanciato bombe incendiare o al fosforo contro l'acciaieria Azovstal. Lo denuncia il consigliere del s… - mariosalis : Ucraina, la denuncia di Borrell: 'Stupri usati come arma di guerra dai soldati russi' - mariello1982 : @LeonhardHahn @pietro_dav @Marcodplodz @DomaniGiornale finanziate dalla russia dal 2014 - RosannaMarani : UCRAINA, CHIESA GRECO-CATTOLICA DENUNCIA OLTRE 200 ECOCIDI -

'Crimini indicibili vengono segnalati dalle regioni liberate in. La violenza sessuale come arma di guerra contro donne e bambini tra le atrocità commesse dai soldati russi. Gli autori devono ...A proposito di crimini contro l'umanità, arriva ladi Josep Borrell. 'Crimini indicibili vengono segnalati dalle regioni liberate in. La violenza sessuale come arma di guerra contro ...“Mentre cresce l'allerta per la guerra esplosa in Ucraina, la Sardegna – è la denuncia dei Cobas - è stata utilizzata militarmente con l'esercitazione Mare Aperto, che quest'anno ha imposto modalità m ..."Crimini indicibili vengono segnalati dalle regioni liberate in Ucraina. La violenza sessuale come arma di guerra contro donne e bambini tra le atrocità commesse dai soldati russi. Gli autori devono ...