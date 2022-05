Ucraina: Kiev, 232 bambini uccisi da inizio guerra (Di sabato 21 maggio 2022) Kiev, 21 mag. (Adnkronos) - Sono 232 i bambini rimasti uccisi e più di 430 quelli rimasti feriti in Ucraina dal 24 febbraio scorso. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, come riporta Ukrinform, aggiungendo che la maggior parte delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev e Kharkiv. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022), 21 mag. (Adnkronos) - Sono 232 irimastie più di 430 quelli rimasti feriti indal 24 febbraio scorso. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, come riporta Ukrinform, aggiungendo che la maggior parte delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk,e Kharkiv.

