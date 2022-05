**Ucraina: governatore regione Sumy, 'attacco artiglieria russa a Esmanska, nessuna vittima'** (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Stamattina alle 8 i russi hanno attaccato con l'artiglieria dal proprio territorio la comunità di Esmanska, del distretto di Shostka. Non ci sono vittime". Lo rende noto, con un post nel suo canale telegram, il governatore della regione di Sumy Dmytro Zhyvytsky. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Stamattina alle 8 i russi hanno attaccato con l'dal proprio territorio la comunità di, del distretto di Shostka. Non ci sono vittime". Lo rende noto, con un post nel suo canale telegram, ildelladiDmytro Zhyvytsky.

