Ucraina: governatore Kharkiv, 20 feriti, attacchi in direzione Izyum

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Nella Regione di Kharkiv, nelle ultime 24 ore a causa dell'aggressione russa sono state ferite 20 persone. Lo ha comunicato sul suo canale telegram Oleg Synegubov, governatore della Regione. Stando a quanto si legge, la zona più calda della regione è in direzione di Izyum. Sono inoltre stati attaccati i distretti di Oleksiivka e Saltivka. A causa dell'attacco si è incendiato un padiglione del mercato.

