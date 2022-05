Ucraina | Gelmini delusa da Berlusconi | ' L' Italia non può essere ambigua sulla guerra'

Advertising

marcoregni : RT @barbarajerkov: ++ UCRAINA: GELMINI, PAROLE CAV NON SMENTISCONO AMBIGUITÀ FI ++ Oggi dal palco mi aspetto una netta presa di posizione - barbarajerkov : ++ UCRAINA: GELMINI, PAROLE CAV NON SMENTISCONO AMBIGUITÀ FI ++ Oggi dal palco mi aspetto una netta presa di posizione - maurogab1 : RT @FabrizioMauri4: ADESSO DIVENTANO TUTTI PACIFISTI MA PRIMA... Ma Forza Italia non ha votato a favore dell'Invio delle Armi e delle Sanzi… - FabrizioMauri4 : ADESSO DIVENTANO TUTTI PACIFISTI MA PRIMA... Ma Forza Italia non ha votato a favore dell'Invio delle Armi e delle S… - MondoGaio : Sto rivalutando la Gelmini #berlusconi #Ucraina -

E' scontro in Forza Italia sulle parole di Berlusconi, che ha teso una mano a Vladimir Putin per la conclusione della guerra contro l'. Tocca a Maria Stellarispondere all'ex Cavaliere, con toni piuttosto polemici e delusi. "L'Italia non può essere il ventre molle dell'Occidente e soprattutto non può diventarlo per ...E chiarire: "L'invasa ha diritto di difendersi - prosegue Toti - i popoli liberi hanno il ... Osvaldo Napoli, ora in Azione, provoca il ministro: "Aveva chiesto a Berlusconi parole ...Berlusconi riputinizzato, Silvio che torna al vecchio amore con Vlad, il Cavaliere che non può essere diverso da ciò che è sempre stato - un sincero sostenitore del ...soprattutto nel passaggio riguardante alle “domande di Putin da far accogliere all’Ucraina”. Maria Stella Gelmini, ministro degli Affari regionali, ha sottolineato: “L’Italia non può ...