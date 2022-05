Ucraina: Gazprom conferma stop gas a Finlandia (Di sabato 21 maggio 2022) Mosca, 21 mag. (Adnkronos) - La russa Gazprom ha confermato di aver fermato alle prime ore di oggi le esportazioni di gas verso la Finlandia. Lo riporta la Bbc dopo le notizie della società energetica finlandese Gasum. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Mosca, 21 mag. (Adnkronos) - La russahato di aver fermato alle prime ore di oggi le esportazioni di gas verso la. Lo riporta la Bbc dopo le notizie della società energetica finlandese Gasum.

