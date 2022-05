Ucraina: finlandese Gasum, stop forniture gas dalla Russia (Di sabato 21 maggio 2022) Helsinki, 21 mag. (Adnkronos) - "Interrotte le importazioni di gas naturale dalla Russia" alla Finlandia. Lo comunica una nota pubblicata sul sito web della società energetica finlandese Gasum, secondo cui "sono state interrotte le forniture di gas naturale alla Finlandia nell'ambito del contratto di fornitura di Gasum". "A partire da oggi - si precisa - durante l'imminente stagione estiva, Gasum fornirà gas naturale ai suoi clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector". Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Helsinki, 21 mag. (Adnkronos) - "Interrotte le importazioni di gas naturale" alla Finlandia. Lo comunica una nota pubblicata sul sito web della società energetica, secondo cui "sono state interrotte ledi gas naturale alla Finlandia nell'ambito del contratto di fornitura di". "A partire da oggi - si precisa - durante l'imminente stagione estiva,fornirà gas naturale ai suoi clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector".

