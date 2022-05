(Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "all'. Mi ha detto: l'verrà attaccata nelle prossime ore. E' stato un incontro molto toccante anche quando ha concluso:è l'che ci vediamo". Lo dice il presidentea Repubblica di Polonia, Andrzej Sebastian, secondo quanto si legge sul canale telegrama testata Correspondent Ua.

... come dimostrano la legge sulla "difesa della patria" promossa dal premier polacco, che ...ad inizio maggio ha compiuto una visita alla fabbrica dei missili anticarro Javelin destinati all'...... durante la cerimonia di investitura, ha condannato l'invasione dell'da parte della Russia ... Andrzejvoglio ringraziarla di avermi dato l'occasione di parlare come a un'amica', ha detto ... Ucraina: Duda, 'Zelensky sapeva dell'attacco, mi disse che forse era ultima volta che ci vedevamo Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Zelensky sapeva dell'attacco all'Ucraina. Mi ha detto: l'Ucraina verrà attaccata nelle prossime ore. E' stato un incontro molto toccante anche quando ha concluso: forse è ...La Slovenia sostiene le aspirazioni europee dell'Ucraina e vorrebbe al piu' presto possibile ... sloveno Borut Pahor dopo i colloqui con il suo omologo polacco Andrzej Duda. Pahor, giunto nella ...