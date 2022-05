Ucraina, Di Maio “Singole azioni inutili, per pace serve collegialità” (Di sabato 21 maggio 2022) “Non voglio sembrare disfattista, ma non vedo nessun negoziato su nessun tavolo. Per questo adesso serve un'iniziativa collegiale a livello internazionale. Non saranno azioni Singole a convincere Vladimir Putin a trattare”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato dal quotidiano “La Stampa”. “La pace si costruisce prima di tutto sulla base delle esigenze dell'Ucraina” aggiunge l'esponente grillino. “Fin quando non riusciremo a fermare la guerra sono il primo a dire che, come comunità internazionale, dobbiamo fare tutti di più. E lo dico per prima cosa ai miei colleghi europei, perchè siamo noi per primi a dover sentire questa responsabilità. Adesso la priorità assoluta dev'essere mettere fine alle ostilità. Nel frattempo, è essenziale programmare la fase ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) “Non voglio sembrare disfattista, ma non vedo nessun negoziato su nessun tavolo. Per questo adessoun'iniziativa collegiale a livello internazionale. Non sarannoa convincere Vladimir Putin a trattare”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervistato dal quotidiano “La Stampa”. “Lasi costruisce prima di tutto sulla base delle esigenze dell'” aggiunge l'esponente grillino. “Fin quando non riusciremo a fermare la guerra sono il primo a dire che, come comunità internazionale, dobbiamo fare tutti di più. E lo dico per prima cosa ai miei colleghi europei, perchè siamo noi per primi a dover sentire questa responsabilità. Adesso la priorità assoluta dev'essere mettere fine alle ostilità. Nel frattempo, è essenziale programmare la fase ...

