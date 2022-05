Ucraina | Cecchi Confindustria Nautica | “Da sanzioni nessuna criticità al settore”

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Lecontro la Russia per la guerra innon sembrano provocare particolare danno all’industriaitaliana. La ha affermato il Presidente diSaverio, questa mattina, a margine della Convention delle imprese delriunite a Viareggio. “Monitoriamo giorno per giorno la situazione della guerra. Ad ora non abbiamoperché siamo posizionati nella produzione di barche fino a 50, 60 metri mentre gli oligarchi hanno barche da 100 metri che interessano i cantieri della Germania e dell’Olanda. La salute del nostro, da questo punto di vista, è ottima. Noi attraversiamo un momento ottimo: i cantieri hanno programmi fino al 2026-2027.” Il convegno si è svolto a ...

Le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina non sembrano provocare particolare danno all'industria nautica italiana. La ha affermato il Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, questa mattina, a margine della Convention delle imprese del settore riunite a Viareggio. "Monitoriamo giorno per giorno la situazione della guerra. Ad ora non abbiamo criticità perché siamo posizionati nella produzione di barche fino a 50, 60 metri mentre gli oligarchi hanno barche da 100 metri che interessano i cantieri della Germania e dell'Olanda. La salute del nostro settore, da questo punto di vista, è ottima. Noi attraversiamo un momento ottimo: i cantieri hanno programmi fino al 2026-2027."