Ucraina, Berlusconi corregge il tiro: «Va aiutata a difendersi». E attacca il Pd sull’atlantismo tardivo (Di sabato 21 maggio 2022) Un discorso studiato sin nei minimi dettagli. Del resto, così esigevano, da un lato, il tasso di fibrillazione del centrodestra e, dall’altro, le difficoltà interne ed esterne di Forza Italia. Ma Silvio Berlusconi ha dosato ogni parole, con l’obiettivo di solleticare l’orgoglio azzurro senza compromettere ulteriormente i precari equilibri della coalizione. Un’operazione dall’elevato coefficiente di difficoltà, ma resa più abbordabile dal contesto napoletano. Sotto il Vesuvio il Cavaliere è davvero di casa. Non è un caso le prime battute le ha utilizzate per sottolineare questa connessione sentimentale. «Napoli è una città che amo, ho scritto più di cento canzoni napoletane», ha detto. E per blindare il concetto ha ricordato quando, da premier, in 58 giorni liberò la città e la Campania seppellite dai rifiuti. «Da allora – ha rimarcato – non è stato fatto più niente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) Un discorso studiato sin nei minimi dettagli. Del resto, così esigevano, da un lato, il tasso di fibrillazione del centrodestra e, dall’altro, le difficoltà interne ed esterne di Forza Italia. Ma Silvioha dosato ogni parole, con l’obiettivo di solleticare l’orgoglio azzurro senza compromettere ulteriormente i precari equilibri della coalizione. Un’operazione dall’elevato coefficiente di difficoltà, ma resa più abbordabile dal contesto napoletano. Sotto il Vesuvio il Cavaliere è davvero di casa. Non è un caso le prime battute le ha utilizzate per sottolineare questa connessione sentimentale. «Napoli è una città che amo, ho scritto più di cento canzoni napoletane», ha detto. E per blindare il concetto ha ricordato quando, da premier, in 58 giorni liberò la città e la Campania seppellite dai rifiuti. «Da allora – ha rimarcato – non è stato fatto più niente ...

Advertising

elio_vito : Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve a… - fattoquotidiano : Berlusconi: “Con l’invio di armi in Ucraina anche noi in guerra, meglio non fare pubblicità. No ad aggressione cont… - repubblica : Guerra in Ucraina, Berlusconi da' una mano all'amico Putin. Gas e provvigioni d'oro, tutti gli affari nella dacia d… - UtoTesoro : RT @mariannaaprile: Sabato, giorno pari, dobbiamo aiutare Ucraina a difendersi da Putin. #berlusconi - vivinbaro : RT @FrittittaD: Quindi Berlusconi chiede all’Europa di assecondare Putin sull’annessione dell’Ucraina. Come Santoro e Travaglio. Mi sfugge… -