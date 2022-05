Ucraina | acciaieria Azovstal in mano ai russi | arresi i combattenti

Advertising

UCRAINA | Mosca ha pubblicato il video della resa degli ultimi difensori ucraini nell'acciaieria. Il comandante del… - UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - UCRAINA I Il ministro della Difesa russo Shoigu ha comunicato al presidente Putin 'la fine dell'operazione e la com…

...a Mariupol è durata 86 giorni. Ieri sera anche l'ultimo combattente è uscito dai bunker sotterranei della fabbrica. Ad annunciarlo il portavoce del ministero della Difesa russo: 'L'...Azovstal è caduta. Dopo 86 giorni di resistenza che hanno segnato le sorti e l'immaginario della guerra, l'simbolo della difesa di Mariupol e dell'non è più un bunker inespugnato. L'impianto è "totalmente sotto il controllo delle forze armate russe", ha annunciato in serata la Difesa di ...La difesa dell’acciaieria Azovstal di Mariupol è terminata e lo stabilimento ora è in mano ai russi. A darne notizia il ministero della Difesa russo. L’area dello stabilimento Azovstal di Mariupol, do ...Lo ha riferito alla Tass il vicepresidente della Duma, Igor Kastyukevich, che svolge il ruolo di «sovritendente della missione umanitaria russa nella regione di Kherson». «Ho chiamato Putin per parlar ...