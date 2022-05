Turchia: polizia a Lgbtq pride università Istanbul, 33 arresti (Di sabato 21 maggio 2022) La polizia antisommossa turca ha fatto irruzione durante l'Lgbtq pride nell'università Bogazici di Istanbul, arrestando decine di studenti. Lo rende noto il servizio in turco della Bbc. Secondo l'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Laantisommossa turca ha fatto irruzione durante l'nell'Bogazici di, arrestando decine di studenti. Lo rende noto il servizio in turco della Bbc. Secondo l'...

Agenzia_Ansa : La polizia antisommossa turca ha fatto irruzione all'Lgbtq pride in corso nell'università Bogazici di Istanbul, arr… - repubblica : Turchia: polizia irrompe a Pride Lgbt+ degli studenti di Istanbul: 33 arresti - StigmabaseF : Turchia: polizia irrompe a Pride Lgbt+ degli studenti di Istanbul: 33 arresti - la Repubblica: Il ministero dell'In… - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: La polizia antisommossa turca ha fatto irruzione all'Lgbtq pride in corso nell'università Bogazici di Istanbul, arrestand… - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: La polizia antisommossa turca ha fatto irruzione all'Lgbtq pride in corso nell'università Bogazici di Istanbul, arrestand… -