Tragico incidente, coniugi morti mentre andavano al concerto di Vasco (Di sabato 21 maggio 2022) La coppia era partita da Cesena per raggiungere l'evento musicale di Vasco a Trento. Durante il viaggio, il fatale scontro tra la loro moto e un mezzo pesante. "Una scena orribile, indescrivibile" Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 maggio 2022) La coppia era partita da Cesena per raggiungere l'evento musicale dia Trento. Durante il viaggio, il fatale scontro tra la loro moto e un mezzo pesante. "Una scena orribile, indescrivibile"

Advertising

ilgiornale : Il tragico incidente a Sharm el-Sheikh. La bimba è caduta dal balcone dell'albergo dove alloggiava con i genitori,… - ivl24_it : Tragico incidente a Ruoti, perde la vita un 33enne. Grave la moglie - Radio1Rai : Tragico incidente a #Merano in provincia di Bolzano. Uno studente di 17 anni si è ustionato gravemente in una carro… - GrottaNews : Tragico incidente sull'A16 in Irpinia, muore 59enne foggiano - - CorriereRomagna : Cesena, morto in un incidente con il trattore: in dicembre aveva perso la madre in un tragico incendio -… -