Tragedia all’aeroporto di Genova | addetto al controllo della pista finisce in mare | ipotesi malore o guasto dell’auto Dubbi sui soccorsi

(Di sabato 21 maggio 2022) Sergei Robbiano stava ispezionando lo scalo quando la sua auto è caduta in: l’di un. I sindacati dei vigili del fuoco all’attacco. Si sono dovuti attendere i sub da Torino per problemi di organico

Genova " L'incidente che è costato la vita al dipendente di Genova, Sergei Robbiano , 51 anni, è'apparenza inspiegabile. Il pick - up di servizio che l'uomo stava guidando per dare il segnale di pista libera alla torre di controllo, e autorizzare il ...questa nottedi . Un dipendente è morto caduto in acqua con l'auto di servizio. L'uomo si trovava nella vettura sulla pista di volo quando ha sfondato i new jersey ed è caduto ...