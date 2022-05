Tra film, fiction e teatro: la carriera di Lino Guanciale attraverso i suoi ruoli (Di sabato 21 maggio 2022) Recentemente abbiamo visto Lino Guanciale in televisione con “Noi“, remake della nota serie tv statunitense, nel ruolo di Pietro, ma anche ne “Il commissario Ricciardi” o ancora in “Che Dio ci aiuti“. Oggi, 21 maggio, è il suo compleanno e per omaggiarlo ripercorreremo la carriera dell’attore attraverso i suoi ruoli. Tra cinema, teatro e televisione ha preso parte a film, cortometraggi, serie tv, fiction e proprio in questi giorni è stato a Parma con lo spettacolo “Non svegliate lo spettatore”, un omaggio a Ennio Flaiano. Lino nasce ad Avezzano e studia, presso l’Università La Sapienza, lettere e filosofia, ma intraprende la strada della recitazione decidendo d’iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Recentemente abbiamo vistoin televisione con “Noi“, remake della nota serie tv statunitense, nel ruolo di Pietro, ma anche ne “Il commissario Ricciardi” o ancora in “Che Dio ci aiuti“. Oggi, 21 maggio, è il suo compleanno e per omaggiarlo ripercorreremo ladell’attore. Tra cinema,e televisione ha preso parte a, cortometraggi, serie tv,e proprio in questi giorni è stato a Parma con lo spettacolo “Non svegliate lo spettatore”, un omaggio a Ennio Flaiano.nasce ad Avezzano e studia, presso l’Università La Sapienza, lettere e filosofia, ma intraprende la strada della recitazione decidendo d’iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica ...

Advertising

TizianaBarilla : RT @OssRepressione: Nell’attuale guerra tra Nato e Russia, se l’Ucraina è il luogo fisico dello scontro, il cyberspazio è il luogo della gu… - megumishibasaki : RT @VanityFairIt: In questa doppietta di red carpet per i film Three Thousand Years Of Longing e Brother and Sister si anticipa l'estate co… - tanize84 : RT @DinamoPress: Ripercorriamo i film che tra concorso e “Un Certain Regard” hanno segnato l’inizio del #FestivaldeCannes2022 da “Armagedd… - OssRepressione : Nell’attuale guerra tra Nato e Russia, se l’Ucraina è il luogo fisico dello scontro, il cyberspazio è il luogo dell… - septiclo : Voglio parlare di quanto sia importante questa cosa per noi wlw Finalmente saremo in grado di vedere delle scene s… -