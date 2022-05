Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Torino, #Ansaldi ai saluti: 'Ringrazio il popolo granata, il mio cuore resterà qui' - sportface2016 : #Torino, #Ansaldi ai saluti: 'Ringrazio il popolo granata, il mio cuore resterà qui' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Torino. Ansaldi 'Grazie popolo granata, il mio cuore sempre qui' - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #SerieA | #Ansaldi ha annunciato il suo addio al @TorinoFC_1906 - MounirHoussein2 : RT @DiMarzio: #SerieA | #Ansaldi ha annunciato il suo addio al @TorinoFC_1906 -

Il mio cuore resterà per sempre a". Lo scrive su Instagram Cristian, difensore argentino che ieri ha giocato il primo tempo dell'ultima gara di campionato persa in casa contro la Roma. ...saluta ile lo fa con una storia sul proprio profilo Instagram: ieri l'ultima partita con la maglia granata Quella di ieri sera trae Roma è stata l'ultima in granata per diversi ...Cristian Ansaldi lascerà il Torino a fine stagione: il messaggio d'addio Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Roma di ieri sera, il Torino ha concluso la sua stagione con 50 punti e il decimo posto nel ...Per l'argentino, in scadenza di contratto, ieri l'ultima partita con la maglia del Toro TORINO (ITALPRESS) - 'Voglio ringraziare tutto il ...