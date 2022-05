Torino, Ansaldi ai saluti: l’addio dell’esterno sui social – FOTO (Di sabato 21 maggio 2022) Ansaldi saluta il Torino e lo fa con una storia sul proprio profilo Instagram: ieri l’ultima partita con la maglia granata Quella di ieri sera tra Torino e Roma è stata l’ultima in granata per diversi giocatori, tra gli addii certi quello di Ansaldi. L’esterno ha voluto salutare i propri tifosi con un messaggio sui propri profili social, scrivendo che il suo cuore resterà sempre granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)saluta ile lo fa con una storia sul proprio profilo Instagram: ieri l’ultima partita con la maglia granata Quella di ieri sera trae Roma è stata l’ultima in granata per diversi giocatori, tra gli addii certi quello di. L’esterno ha voluto salutare i propri tifosi con un messaggio sui propri profili, scrivendo che il suo cuore resterà sempre granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

