The Boys, arriva il trailer ufficiale della terza stagione (Di sabato 21 maggio 2022) Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale dell'attesa terza stagione di "The Boys". Una delle serie più amate e seguite dell'intero catalogo Prime Video tornerà il prossimo 3 Giugno e questo nuovo trailer promette una stagione ancora più violenta ed esplosiva delle precedenti. La serie, iniziata nel 2019, è un adattamento dell'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. In un mondo in cui i supereroi sono più dissolute celebrità che araldi di giustizia, gli unici intenti a voler fermare i Super che abusano dei propri poteri sono i "The Boys", una sgangherata banda di vigilanti guidata dalla figura carismatica di Billy Butcher. Anche per questa terza stagione torna Eric Kripke in qualità sia di ...

