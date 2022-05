Terremoto, scossa fortissima in mattinata: allerta massima (Di sabato 21 maggio 2022) Ancora una volta, una scossa di Terremoto colpisce il mondo. Un sisma potentissimo che ha provocato qualche turbamento. I dettagli. Si ritorna a parlare di una potentissima scossa di Terremoto. Come sappiamo, questo è uno dei fenomeni che più incutono timore. Non solo per la potenza che si può abbattere sulla terra ma anche per il fatto che può arrivare improvvisamente. Tutto questo, ogni volta che arriva, lascia paura, ansia e agitazione. Ogni situazione va controllata attentamente anche se si verifica in zone molto lontane dalla nostra posizione. Che sia con epicentro in terra o in mare, l’evento è sempre da tenere sotto controllo. In questo caso, un sisma molto potente si è palesato nella zona della Groenlandia. Tutto è stato registrato dalla puntualissima Sala Sismica INGV-Roma. Negli ultimi ... Leggi su chenews (Di sabato 21 maggio 2022) Ancora una volta, unadicolpisce il mondo. Un sisma potentissimo che ha provocato qualche turbamento. I dettagli. Si ritorna a parlare di una potentissimadi. Come sappiamo, questo è uno dei fenomeni che più incutono timore. Non solo per la potenza che si può abbattere sulla terra ma anche per il fatto che può arrivare improvvisamente. Tutto questo, ogni volta che arriva, lascia paura, ansia e agitazione. Ogni situazione va controllata attentamente anche se si verifica in zone molto lontane dalla nostra posizione. Che sia con epicentro in terra o in mare, l’evento è sempre da tenere sotto controllo. In questo caso, un sisma molto potente si è palesato nella zona della Groenlandia. Tutto è stato registrato dalla puntualissima Sala Sismica INGV-Roma. Negli ultimi ...

Advertising

DPCgov : #20maggio 2012 un forte #terremoto colpì la pianura padana emiliana seguito, dopo 9 giorni, da una seconda scossa c… - Quirinale : #Mattarella: Sono trascorsi 10 anni dalla prima forte scossa di #terremoto del 20 maggio in #Emilia e dai giorni dr… - FinarMariasole : RT @Quirinale: #Mattarella: Sono trascorsi 10 anni dalla prima forte scossa di #terremoto del 20 maggio in #Emilia e dai giorni drammatici… - S9meraviglie : @EdoardoMecca1 Se la juve compra Mbape ci starebbe una scossa di terremoto grande, sono gli Ant-juventini che sono caduti ... ?????? - frasisam : RT @Quirinale: #Mattarella: Sono trascorsi 10 anni dalla prima forte scossa di #terremoto del 20 maggio in #Emilia e dai giorni drammatici… -