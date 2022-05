Tennis | Roland Garros | Osaka prepara un complicato ritorno | ' ero preoccupata ma sto bene'

(Di sabato 21 maggio 2022) New York, 21 mag. (Adnkronos) - Naomisi stando per un difficileagli Open di Francia, un anno dopo aver citato problemi di salute mentale quando si è ritirata dal torneo. L'ex numero uno del mondoha vinto quattro titoli del Grande Slam ma non ha mai superato il terzo round al. Proprio agli Open di Francia del 2021 dove è arrivata dopo aver vinto il titolo degli Australian Open all'inizio dell'anno, è iniziato il suo travagliato periodo con la richiesta di evitare i rapporti con i media. Dopo essere stata multata, laalla fine ha lasciato il torneo dopo aver vinto al primo turno, descrivendo le sue "enormi ondate di ansia" quando ha parlato con i giornalisti. Era stata avvertita dai responsabili del Grande Slam che ...

... chi è il tennista che ha zittito Parigi Zeppieri: l'infortunio e la rinascita Zeppieri: il gesto verso il pubblico di Parigi Zeppieri non ha fatto il suo ingrasso nel main draw delGarros in ...È conosciuto come il Re della terra battuta e vincere ilGarros di quest'anno significherebbe avere due titoli di vantaggio su Roger e Novak nella corsa al GOAT. Ma non ha avuto grandi ...L’ex numero uno del mondo Osaka ha vinto quattro titoli del Grande Slam ma non ha mai superato il terzo round al Roland Garros. Proprio agli Open di Francia del 2021 dove è arrivata dopo aver vinto il ...La terra rossa dello Chatrier, la cornice verde del Bouis de Boulogne con l'iconica Torre Eiffel sullo sfondo: la cartolina del Roland Garros ...