Tennis, Martina Trevisan vince Torneo di Rabat (Di sabato 21 maggio 2022) Il sorriso che illumina il volto di Martina Trevisan dopo aver trasformato il match point della finale è la foto più bella per siglare il Torneo di Rabat 2022. La 28enne fiorentina corona una settimana da sogno vincendo il “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”, Torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari disputato sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. Trevisan ha sconfitto la statunitense Claire Liu col punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 32 minuti di gioco, con una prestazione notevole per qualità tecnica, intensità e grinta. Ha imposto il suo Tennis vario e consistente, passando da difesa ad attacco e forzando la rivale a commettere troppi errori. La partita Liu inizia la partita al servizio, ma è ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 21 maggio 2022) Il sorriso che illumina il volto didopo aver trasformato il match point della finale è la foto più bella per siglare ildi2022. La 28enne fiorentina corona una settimana da sognondo il “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”,WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari disputato sulla terra rossa di, in Marocco.ha sconfitto la statunitense Claire Liu col punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 32 minuti di gioco, con una prestazione notevole per qualità tecnica, intensità e grinta. Ha imposto il suovario e consistente, passando da difesa ad attacco e forzando la rivale a commettere troppi errori. La partita Liu inizia la partita al servizio, ma è ...

