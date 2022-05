Tennis: A Rabat primo titolo in carriera per Martina Trevisan (Di sabato 21 maggio 2022) La toscana batte 6 - 2 6 - 1 Claire Liu e da lunedì sarà numero 59 del mondo Rabat (MAROCCO) - Martina Trevisan vince il suo primo titolo nel circuito maggiore. La 28enne mancina di Firenze si ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) La toscana batte 6 - 2 6 - 1 Claire Liu e da lunedì sarà numero 59 del mondo(MAROCCO) -vince il suonel circuito maggiore. La 28enne mancina di Firenze si ...

