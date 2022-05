Tempesta d'amore, anticipazioni dal 22 al 28 maggio: Florian sta male (Di sabato 21 maggio 2022) L'arrivo di Gerry, il fratello di Max, al Fürstenhof, animerà la prossima settimana di programmazione di Tempesta d'amore, come preannunciano le anticipazioni dal 22 al 28 maggio. Intanto, Maja donerà a Florian un ciondolo con una statuetta di Hubertus, il santo patrono dei cacciatori e dei forestali, ma Hannes lo scoprirà e avrà il timore che il ragazzo possa illudersi di poter tornare con la von Thalheim. In seguito, Max sarà contrariato dalla presenza di Gerry e lo sistemerà in una baita in montagna, mentre Robert e Werner apprenderanno che l'imprenditore Rafael Gómez ha deciso di mettere in vendita i propri hotel ad un prezzo stracciato. Poco dopo, Christoph, tornato dal suo misterioso viaggio, rivelerà ai due soci di aver già verificato gli alberghi di Gómez, constatando che non sia un buon ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 21 maggio 2022) L'arrivo di Gerry, il fratello di Max, al Fürstenhof, animerà la prossima settimana di programmazione did', come preannunciano ledal 22 al 28. Intanto, Maja donerà aun ciondolo con una statuetta di Hubertus, il santo patrono dei cacciatori e dei forestali, ma Hannes lo scoprirà e avrà il timore che il ragazzo possa illudersi di poter tornare con la von Thalheim. In seguito, Max sarà contrariato dalla presenza di Gerry e lo sistemerà in una baita in montagna, mentre Robert e Werner apprenderanno che l'imprenditore Rafael Gómez ha deciso di mettere in vendita i propri hotel ad un prezzo stracciato. Poco dopo, Christoph, tornato dal suo misterioso viaggio, rivelerà ai due soci di aver già verificato gli alberghi di Gómez, constatando che non sia un buon ...

