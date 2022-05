Telegram | nuovo straordinario aggiornamento | superato Whatsapp

Leggi su vesuvius

(Di sabato 21 maggio 2022) Non si ferma mai la sfida tra, con le due piattaforme che continuano ad aggiornarsi: cosa succede sull’app di Pavel Durov. Spunta suun ultimoche proietta l’applicazione a duellare nuovamente con. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sul servizio di messaggistica, rivale numero uno del colosso di Menlo Park. Le ultime novità in arrivo sull’applicazione (Via Screenshot)Ancora oggiè una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo e riesce a stupire tutti per delle funzioni che sono troppo avanti anche rispetto al leader di questo settore,. Infatti l’applicazione di Pavel Durov è davvero innovativa ed è pronta a stupire tutti con un nuovissimo ...