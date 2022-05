Taglio del nastro per il nuovo Teatro Arbostella (Di sabato 21 maggio 2022) di Monica De Santis Riapre il?Teatro?Arbostella.?Riapre nel segno di Gigino Esposito, suo fondatore. Riapre con una nuova veste, grazie al finanziamento di 90 mila euro ricevuto dalla Regione Campania. Ieri mattina, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in compagnia del Parlamentare Dem Piero De Luca, e l’onorevole Franco Picarone presidente della commissione Bilancio della Regione Campania, la presidente del Teatro Arbostella Immacolata Caracciuolo e Arturo Esposito che gestiscono lo spazio della zona orientale, hanno effettuato il Taglio del nastro. Uno spazio completamente ristrutturato, con una serie di interventi che sono stati realizzati e che vanno dalla manutenzione straordinaria impianto elettrico, idrico e antincendio con cassette idranti; alla realizzazione ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 21 maggio 2022) di Monica De Santis Riapre il?.?Riapre nel segno di Gigino Esposito, suo fondatore. Riapre con una nuova veste, grazie al finanziamento di 90 mila euro ricevuto dalla Regione Campania. Ieri mattina, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in compagnia del Parlamentare Dem Piero De Luca, e l’onorevole Franco Picarone presidente della commissione Bilancio della Regione Campania, la presidente delImmacolata Caracciuolo e Arturo Esposito che gestiscono lo spazio della zona orientale, hanno effettuato ildel. Uno spazio completamente ristrutturato, con una serie di interventi che sono stati realizzati e che vanno dalla manutenzione straordinaria impianto elettrico, idrico e antincendio con cassette idranti; alla realizzazione ...

