Advertising

Milannews24_com : Tacconi migliora, ha lasciato la terapia intensiva: le sue condizioni - RadioGoldAl : Tacconi migliora ancora: lascia terapia intensiva e va nel reparto di neurochirurgia - TuttoAvellinoit : #Tacconi migliora, il figlio: 'A breve uscirà dalla terapia intensiva' #Avellino #Juventus - CribeGigi : #Tacconi migliora, il figlio: «Febbre superata, esce dalla terapia intensiva» forza Stefano! - ottopagine : Tacconi migliora, il figlio: 'Probabilmente uscira' dalla terapia intensiva' #Avellino -

ALESSANDRIA - Continuano ad arrivare buone notizie sulle condizioni dell'ex portiere della Juve, Stefano. Come riferisce infatti Andrea Barbanera , Direttore della Struttura di Neurochirurgia, l'ex azzurro è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirurgia . " Ha acquisito ...Avellino . Dall'ospedale di Alessandria dove è ricoverato da qualche settimana Stefano, finalmente, arrivano buone notizie. Il figlio Andrea, in una stories Instagram, ha informato sulle condizioni di salute del padre che sembra aver superato il periodo più critico e che sta ...Ottime notizie da Alessandria: continuano a migliorare le condizioni di Stefano Tacconi, ricoverato in ospedale dal 23 aprile scorso a causa ...ALESSANDRIA - Continuano ad arrivare buone notizie sulle condizioni dell’ex portiere della Juve, Stefano Tacconi. Come riferisce infatti Andrea Barbanera, ...