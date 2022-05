Tacconi lascia la terapia intensiva, medici ottimisti (Di sabato 21 maggio 2022) ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Stefano Tacconi continua a migliorare e gli ultimi progressi sono considerevoli. Arrivano buone notizie dall'ospedale di Alessandria dove l'ex portiere della Juventus e della Nazionale è ricoverato in seguito al malore dello scorso 23 aprile. Andrea Barbanera, direttore della struttura di Neurochirurgia, fa sapere che: “Il paziente è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di Neurochirurgia. Ha acquisito l'autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane”.– foto Image – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Stefanocontinua a migliorare e gli ultimi progressi sono considerevoli. Arrivano buone notizie dall'ospedale di Alessandria dove l'ex portiere della Juventus e della Nazionale è ricoverato in seguito al malore dello scorso 23 aprile. Andrea Barbanera, direttore della struttura di Neurochirurgia, fa sapere che: “Il paziente è stato trasferito dallaal reparto di Neurochirurgia. Ha acquisito l'autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane”.– foto Image – (ITALPRESS).

