Stop gas da Russia a Finlandia: perché è successo e quali sono le conseguenze (Di sabato 21 maggio 2022) La notizia del 21 maggio era nell'aria da qualche giorno: la Finlandia non riceve più gas naturale dalla Russia. Lo Stop alle forniture arriva in un momento in cui Helsinki, assieme alla Svezia, punta all'adesione alla Nato. Un'eventualità che sta ricevendo grande attenzione a livello internazionale, poiché si tratta di due paesi confinanti con il territorio russo e che allungherebbero in maniera considerevole il confine tra l'Alleanza Atlantica e Mosca. Stop gas dalla Russia alla Finlandia: i motivi La compagnia energetica finlandese Gasum ha diramato una nota in cui ufficializza il provvedimento di Gazprom. L'interruzione viene motivata dal "mancato pagamento in rubli". In particolare non sarebbe stata onorata la scadenza relativa alle forniture per il mese di aprile.

