Stefano Tacconi | la bella notizia | ' Ha lasciato la terapia intensiva' Medici ottimisti | respira da solo

(Di sabato 21 maggio 2022) Buone notizie per, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale:è stato trasferito ...

Buone notizie per Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale: è stato trasferito dalla Terapia Intensiva. Migliorano sensibilmente le condizioni di Tacconi: l'ex portiere della Juve e della Nazionale, colpito da emorragia cerebrale e ricoverato dal 23 aprile ad Alessandria, è uscito dalla Terapia Intensiva. L'ex calciatore ha potuto lasciare la terapia intensiva e ora respira autonomamente.