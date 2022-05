Stefano Tacconi | gli aggiornamenti dall’ospedale | cambia tutto – FOTO

(Di sabato 21 maggio 2022) Ci sono degliimportantissimi riguardo la situazione di. Ecco cosa rivela il nuovo bollettino medico e lache hanno pubblicato i figli dopo l’ultima visita in ospedale all’ex portiere della Juventus. Il 23 aprileè stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva dopo alcuni malori nella notte. L’ex portiere della L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

repubblica : Torino, Stefano Tacconi lascia la terapia intensiva: ora respira autonomamente - SkyTG24 : Stefano Tacconi ricoverato, migliorano le condizioni dell'ex calciatore - juventusfc : Oggi è il compleanno di Tacconi ???? Forza, Stefano ???? - PerugiaViVa : RT @CorriereUmbria: Stefano Tacconi è uscito dalla terapia intensiva #Umbria #StefanoTacconi - sportal_it : Stefano Tacconi, buone notizie dall'ultimo bollettino -

, ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale, è uscito dalla terapia Intensiva per essere trasferito al reparto di Neurochirugia . Lo ha ...Migliorano le condizioni di, l'ex calciatore colpito nelle scorse settimane da malore e ricoverato in ospedale ad Alessandria. L'ex giocatore e' stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di ...Ottime notizie da Alessandria: continuano a migliorare le condizioni di Stefano Tacconi, ricoverato in ospedale dal 23 aprile scorso a causa di un’ischemia. La conferma arriva dal ...Ci sono degli aggiornamenti importantissimi riguardo la situazione di Stefano Tacconi. Ecco cosa rivela il nuovo bollettino medico e la foto.